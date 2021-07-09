Мишустин поручил Минздраву обеспечить реабилитацию для переболевших COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву проработать вопрос обеспечения переболевших коронавирусом граждан бесплатной реабилитацией.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пожалуйста, контролируйте, чтобы пациенты, переболевшие COVID-19, после диспансеризации по назначению врача могли вовремя и бесплатно пройти реабилитацию», — сказал российский премьер в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Мишустина, в некоторых регионах страны уже началась углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом.

Глава правительства ранее назвал сложной ситуацию с пандемией в России. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 25 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 733 218 пациентов с COVID-19.