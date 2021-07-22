Артемий Лебедев прокомментировал смертельное ДТП с детьми в Москве

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал смертельное ДТП на улице Авиаторов в московском районе Солнцево, где девушка сбила троих детей на пешеходном переходе.
Артемий Лебедев прокомментировал смертельное ДТП с детьми в Москве
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

По его мнению, родители должны при переходе проезжей части брать детей за руки и каждую машину подозревать в том, что там сидит неадекватный водитель, который не смотрит на дорогу.

«Главное правило, которое не написано в Правилах дорожного движения, но в жизни должно работать, — нужно смотреть в глаза водителю. Если ты видишь глаза водителя, то водитель видит тебя и, скорее всего, не собьёт. Если ты не видишь глаза водителя, значит, ситуация опасная. И лучше немножко подождать: лучше проедет машина, по-хамски не пропустив тебя, чем ты умрёшь», — сказал он.

16 июля автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцево.

Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Водителя Валерию Башкирову заключили под стражу до 16 сентября.

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