На Ямале 75 абитуриентов-кочевников получат сертификаты для поступления в колледжи

На Ямале 75 абитуриентов, ведущих традиционный образ жизни, получат сертификаты на поступление в колледжи региона.

Как сообщает «Ямал-Медиа», сертификат предполагает предоставление студентам питания, проживания, одежды и ежемесячной стипендии. На данный момент выдано 36 документов.

«Учитываем специфику абитуриентов. Все они на сегодняшний день находятся в тундре с родителями и, как правило, являются недоступными ни по телефону, ни по электронной почте. И подавали документы в основном через специалистов школ-интернатов», — заявила Галина Дронзикова, ответственный секретарь приёмной комиссии Ямальского многопрофильного колледжа.

Ранее глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прочитал лекцию для молодёжи на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий» напротив терминала «Ворота Арктики» на Обской губе.