Эксперт рассказал о причинах подорожания овощей в России

Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод рассказал, почему картофель, капуста и морковь в стране стремительно подорожали.

Основная проблема — в инфраструктуре, сказал он в беседе с НСН.

«Что такое борщевой набор? Это овощи открытого грунта. Часть из них типа картошки может производиться большими хозяйствами, но более эффективно производство средними хозяйствами, которые сейчас имеют большие проблемы с выходом на рынок. А маленькие хозяйства вообще имеют мизерные шансы туда попасть. Чем больше товаропроизводителей попадает на рынок со своим товаром, тем выше конкуренция и, соответственно, более взвешенные цены», — объяснил специалист.

В последнее время заметно выросли расходы производителей, что также стало причиной подорожания овощей, заметил Холод.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы и Факты», Росстат опубликовал данные, согласно которым в мае по сравнению с апрелем больше всего подорожали овощи, фрукты и ягоды.