Опрос: 21% россиян считают необходимым ввести режим самоизоляции в стране

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее повторного введения режима самоизоляции в стране. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.

На фоне ситуации с коронавирусом 21% россиян выразили мнение, что в стране нужно вновь ввести режим самоизоляции.

«Пандемия никуда не делась, а люди, в отличие от первого локдауна, ко второму более подготовлены», — полагают они.

В то же время большая часть опрошенных — 59% — выступили против подобных мер.

«Зачем вводить ограничения, если есть вакцина. Всех на вакцинацию — вот и решение вопроса», — уверены респонденты.

Как уточняется, противников введения режима самоизоляции больше всего среди тех, чей уровень дохода составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц (65%), а также среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет (63%).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех округов России.

В начале июля заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что пациентов с признаками ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус.