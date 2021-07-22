Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об идее введения наказания за призывы не вакцинироваться.

Отмечается, что соответствующую позицию Кремля Песков высказал в связи с тем, что ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям.

«У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение — это призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать», — сказал он.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что уже сейчас действуют определённые нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных «спровоцировать такие нежелательные общественные процессы».

19 июля депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.