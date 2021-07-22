В Дагестане морпехи провели тренировку в рамках подготовки ко Дню ВМФ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что военнослужащие подошли к берегу на скоростных десантных катерах и с ходу атаковали условно вражеские позиции.
В частности, бронетранспортёры БТР-82А, ещё будучи на плаву, открыли огонь по побережью из пушек и пулемётов.
Всего в тренировке задействовали более 100 бойцов и 25 единиц боевой техники.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.