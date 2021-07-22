Кандидат наук рассказала о психосоматических реакциях на вакцинацию от COVID-19

Доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова рассказала, почему у человека с паническим страхом перед уколами могут возникать побочные явления после вакцинации.

В беседе с радио Sputnik она уточнила, что у таких людей вакцинация может вызвать психосоматическую реакцию: человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов, которых в другом случае могло бы и не быть.

«Это может быть психологическая «реакция протеста». Известно, что невротический подъём температуры — это 37,2—37,6 °С. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 °С, но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции», — объяснила специалист.

Таким восприимчивым людям врач посоветовала заблаговременно принять успокоительное.

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