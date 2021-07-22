Кандидат наук рассказала о психосоматических реакциях на вакцинацию от COVID-19

Короткая ссылка
Доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова рассказала, почему у человека с паническим страхом перед уколами могут возникать побочные явления после вакцинации.
Кандидат наук рассказала о психосоматических реакциях на вакцинацию от COVID-19
  • AFP

В беседе с радио Sputnik она уточнила, что у таких людей вакцинация может вызвать психосоматическую реакцию: человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов, которых в другом случае могло бы и не быть.

«Это может быть психологическая «реакция протеста». Известно, что невротический подъём температуры — это 37,2—37,6 °С. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 °С, но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции», — объяснила специалист.

Таким восприимчивым людям врач посоветовала заблаговременно принять успокоительное.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях «постковидного синдрома».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить