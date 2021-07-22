Путин ещё раз направил соболезнования в связи с наводнениями в ФРГ
«Путин ещё раз передал Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии», — сообщает пресс-служба Кремля.
Меркель, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с природными пожарами в Якутии.
Согласно последним данным, жертвами наводнения в ФРГ, вызванными приходом циклона, стали 172 человека.
Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.