Путин ещё раз направил соболезнования в связи с наводнениями в ФРГ

Российский лидер Владимир Путин снова направил канцлеру Германии Ангеле Меркель соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями циклона, случившегося на западе ФРГ.

«Путин ещё раз передал Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии», — сообщает пресс-служба Кремля.

Меркель, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с природными пожарами в Якутии.

Согласно последним данным, жертвами наводнения в ФРГ, вызванными приходом циклона, стали 172 человека.

Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.