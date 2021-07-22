Врач дал рекомендации по повторной вакцинации для пациентов с COVID–19
- Reuters
Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
«Если возникло заболевание коронавирусной инфекцией после первого компонента вакцины, введение второго компонента на 21-й день надо отложить. Если возникло заболевание после второго компонента, то курс вакцинации закончен, оба компонента введены, переносить нечего», — объяснил Чурадзе.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» передавала, что за минувшие сутки во всех регионах России были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции.