Туроператоры прокомментировали вероятность закрытия Крыма из-за COVID-19

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова прокомментировала вероятность закрытия Крыма для туристов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Туроператоры прокомментировали вероятность закрытия Крыма из-за COVID-19
  • РИА Новости

«(Глава Крыма Сергей. — RT) Аксёнов предполагает, что распространение коронавируса может достигнуть своего пика, тогда руководство республики примет такое решение. На сегодняшний день туристы отдыхают, в Крым идёт большой поток отдыхающих. Мы надеемся на то, что всё-таки благодаря мерам безопасности всем удастся отдохнуть», — приводит её слова Life.ru.

Осипова отметила, что рост заболеваемости COVID-19 может произойти в любом регионе России.

Специалист заявила, что единственным способом борьбы с распространением инфекции является вакцинация.

Ранее Аксёнов заявил, что планов закрывать турсезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет.

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