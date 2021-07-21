Суд оставил под арестом экс-главу «Открытой России» Пивоварова
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«Сегодня Октябрьским районным судом Краснодара решался вопрос о продлении действующей в отношении Андрея Пивоварова меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что суд не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства защиты и оставил подсудимого под стражей до 29 октября.
О задержании Пивоварова в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге стало известно 31 мая.
В Кремле, комментируя ситуацию, заявляли, что претензии правоохранительных органов к политике отношения не имеют.
* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.