Суд оставил под арестом экс-главу «Открытой России» Пивоварова

Краснодарский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе «Открытой России»* Андрею Пивоварову и продлил срок его ареста до 29 октября.

«Сегодня Октябрьским районным судом Краснодара решался вопрос о продлении действующей в отношении Андрея Пивоварова меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что суд не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства защиты и оставил подсудимого под стражей до 29 октября.

О задержании Пивоварова в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге стало известно 31 мая.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявляли, что претензии правоохранительных органов к политике отношения не имеют.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.