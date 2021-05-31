Бывшего директора «Открытой России» задержали в Пулкове
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«Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала адвокат.
Ранее Пивоваров сообщал, что организация прекращает деятельность в России.
Он рассказал, что закрываются отделения в регионах, «все члены «Открытки»* исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение о самоликвидации «Открытой России».
* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.