Бывшего директора «Открытой России» задержали в Пулкове

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали бывшего директора движения «Открытая Россия»* Андрея Пивоварова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Елену Бородину.

«Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала адвокат.

Ранее Пивоваров сообщал, что организация прекращает деятельность в России.

Он рассказал, что закрываются отделения в регионах, «все члены «Открытки»* исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение о самоликвидации «Открытой России».

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.