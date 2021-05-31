Бывшего директора «Открытой России» задержали в Пулкове

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали бывшего директора движения «Открытая Россия»* Андрея Пивоварова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Елену Бородину.
Бывшего директора «Открытой России» задержали в Пулкове
  • © предоставлено Андреем Пивоваровым

«Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала адвокат. 

Ранее Пивоваров сообщал, что организация прекращает деятельность в России.

Он рассказал, что закрываются отделения в регионах, «все члены «Открытки»* исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение о самоликвидации «Открытой России».

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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