В Кремле прокомментировали решение о самоликвидации «Открытой России»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение о самоликвидации «Открытой России»*.
В Кремле прокомментировали решение о самоликвидации «Открытой России»
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Политическое поле никоим образом у нас не ограничено «Открытой Россией». Оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления руководства «Открытой России» о зачистке политического поля.

Песков добавил, что «политическое поле живёт и развивается, кипит в предвыборной кампании».

Ранее исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров заявил, что организация прекращает деятельность в России.

По его словам, закрываются отделения в регионах, «все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования».

*  «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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