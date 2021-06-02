Песков прокомментировал задержания Гудкова и Пивоварова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова.
Песков прокомментировал задержания Гудкова и Пивоварова
  • РИА Новости

По словам Пескова, претензии правоохранителей к политике отношения не имеют.

«Вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за ситуацией с Гудковым и Пивоваровым.

Ранее стало известно, что бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, доставленный в изолятор временного содержания на Петровку, 38, сегодня около 03:00 был помещён в двухместную камеру

1 июня Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьёва проходят обыски.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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