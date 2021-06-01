Гудков заявил, что у него на даче идёт обыск
- РИА Новости
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«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьёва. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, повод ему неизвестен.
Накануне сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали экс-директора движения Андрея Пивоварова.
В конце мая он сообщил, что организация прекращает деятельность в России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение о самоликвидации «Открытой России».
* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.