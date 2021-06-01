Гудков заявил, что у него на даче идёт обыск

Политик Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России»* Александра Соловьёва проходят обыски.

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьёва. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, повод ему неизвестен.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали экс-директора движения Андрея Пивоварова.

В конце мая он сообщил, что организация прекращает деятельность в России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение о самоликвидации «Открытой России».

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.