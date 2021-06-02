В ОНК рассказали об условиях содержания в изоляторе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова

Короткая ссылка
RT
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, доставленный в изолятор временного содержания на Петровку, 38, сегодня около 03:00 был помещён в двухместную камеру. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.
В ОНК рассказали об условиях содержания в изоляторе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Гудков помещён в двухместную камеру, его сосед обвиняется в экономическом преступлении. С собой экс-депутат взял матрас и гигиенические принадлежности, он просит выдать книги для чтения и тапочки», — сказал правозащитник.

По его словам, телевизор в камере не предусмотрен, но бывшего парламентария это не расстраивает, жалоб на самочувствие и условия содержания у него нет.

«Дмитрий Гудков заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой, как он говорит, не имел отношения. Он считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму», — добавил собеседник RT.

На вопрос, не жалеет ли он о том, что не уехал из России, как его отец, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, Дмитрий однозначно не ответил.

«Это будет понятно после решения суда», — процитировал Дмитрия Гудкова член ОНК.

По его словам, сейчас бывший парламентарий озабочен судьбой своей тёти Ирины Ермиловой, также помещенной в ИВС.

«Мы её навестили, у неё тоже жалоб на условия содержания нет», — уточнил Иванов.

1 июня Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России»* Александра Соловьёва проходят обыски.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить