В ОНК рассказали об условиях содержания в изоляторе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, доставленный в изолятор временного содержания на Петровку, 38, сегодня около 03:00 был помещён в двухместную камеру. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.

«Гудков помещён в двухместную камеру, его сосед обвиняется в экономическом преступлении. С собой экс-депутат взял матрас и гигиенические принадлежности, он просит выдать книги для чтения и тапочки», — сказал правозащитник.

По его словам, телевизор в камере не предусмотрен, но бывшего парламентария это не расстраивает, жалоб на самочувствие и условия содержания у него нет.

«Дмитрий Гудков заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой, как он говорит, не имел отношения. Он считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму», — добавил собеседник RT.

На вопрос, не жалеет ли он о том, что не уехал из России, как его отец, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, Дмитрий однозначно не ответил.

«Это будет понятно после решения суда», — процитировал Дмитрия Гудкова член ОНК.

По его словам, сейчас бывший парламентарий озабочен судьбой своей тёти Ирины Ермиловой, также помещенной в ИВС.

«Мы её навестили, у неё тоже жалоб на условия содержания нет», — уточнил Иванов.

1 июня Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России»* Александра Соловьёва проходят обыски.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.