На Кубани за сутки зафиксировали 245 случаев коронавируса

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В Краснодарском крае зафиксировали 245 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
На Кубани за сутки зафиксировали 245 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на данные регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в медучреждениях лечение проходит 2771 пациент с коронавирусом.

Ранее стало известно, что более 17 тыс. человек приняли участие в акции «Привит от COVID» в Краснодарском крае. 

Как сообщали «Дни.ру», за минувшие сутки во всех регионах России были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции. Их общее число составило 23 704.

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