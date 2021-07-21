На Кубани за сутки зафиксировали 245 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировали 245 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на данные регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в медучреждениях лечение проходит 2771 пациент с коронавирусом.

Ранее стало известно, что более 17 тыс. человек приняли участие в акции «Привит от COVID» в Краснодарском крае.

Как сообщали «Дни.ру», за минувшие сутки во всех регионах России были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции. Их общее число составило 23 704.