На Кубани рассказали о количестве участников акции «Привит от COVID»
- AFP
«Стикеры (после вакцинации. — RT) смогут получить все вновь привившиеся жители Краснодарского края и гости Кубани. И стать участниками социальной акции, которая проходит в крупных муниципалитетах. Таким образом, жители и гости края смогут продемонстрировать ответственность по отношению к близким и окружающим», — сказал председатель Краснодарского городского отделения Кубанского союза молодёжи Владимир Громов.
Уточняется, что в акции участвуют Анапа, Армавир, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, а также Гулькевичский, Динской и Ейский районы.
Ранее в ТРЦ «Галерея Краснодар» открылся самый крупный на Кубани мобильный пункт вакцинации от коронавируса.