На Кубани рассказали о количестве участников акции «Привит от COVID»

Более 17 тыс. человек приняли участие в акции «Привит от COVID» в Краснодарском крае. Об этом сообщает издание «Кубань 24».

«Стикеры (после вакцинации. — RT) смогут получить все вновь привившиеся жители Краснодарского края и гости Кубани. И стать участниками социальной акции, которая проходит в крупных муниципалитетах. Таким образом, жители и гости края смогут продемонстрировать ответственность по отношению к близким и окружающим», — сказал председатель Краснодарского городского отделения Кубанского союза молодёжи Владимир Громов.

Уточняется, что в акции участвуют Анапа, Армавир, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, а также Гулькевичский, Динской и Ейский районы.

Ранее в ТРЦ «Галерея Краснодар» открылся самый крупный на Кубани мобильный пункт вакцинации от коронавируса.