В Дагестане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

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Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Дагестане из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Николая Павлова.
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
  • РИА Новости

В частности, он постановил обеспечить проведение профилактических прививок лицам, работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане пугает.

Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева заявила, что в регионе намерены нарастить темпы вакцинации.

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