В Дагестане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
- РИА Новости
В частности, он постановил обеспечить проведение профилактических прививок лицам, работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане пугает.
Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева заявила, что в регионе намерены нарастить темпы вакцинации.