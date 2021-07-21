В Дагестане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Дагестане из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Николая Павлова.

РИА Новости

В частности, он постановил обеспечить проведение профилактических прививок лицам, работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане пугает. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева заявила, что в регионе намерены нарастить темпы вакцинации.