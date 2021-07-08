В Дагестане сообщили о планах нарастить темпы вакцинации от коронавируса

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Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе.
В Дагестане сообщили о планах нарастить темпы вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Сегодня мы получили ещё одну поставку от Минздрава России — 13 050 доз вакцины, которые оперативно развозятся по пунктам вакцинации», — цитирует Беляеву пресс-служба ведомства.

Как пишет РИА Новости, по её словам, это позволит обеспечить увеличение темпов вакцинации в регионе до конца недели и в выходные дни.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане пугает.

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