В Дагестане сообщили о планах нарастить темпы вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе.

«Сегодня мы получили ещё одну поставку от Минздрава России — 13 050 доз вакцины, которые оперативно развозятся по пунктам вакцинации», — цитирует Беляеву пресс-служба ведомства.

Как пишет РИА Новости, по её словам, это позволит обеспечить увеличение темпов вакцинации в регионе до конца недели и в выходные дни.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане пугает.