Голикова назвала пугающим уровень заболеваемости COVID-19 в Дагестане

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане пугает.
Голикова назвала пугающим уровень заболеваемости COVID-19 в Дагестане
  • РИА Новости

«Должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан. Буквально перед совещанием, которое вы сейчас проводите, мы проводили совещание с регионами, на котором в том числе заслушивали Республику Дагестан. Коллеги заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — сказала Голикова.

По её словам, лидерами по вакцинации от коронавируса стали Москва и Московская область, Чечня, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.

17 июня временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе. Он отметил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Дагестане напоминает показатели годичной давности.

Также сообщалось, что по требованию Роспотребнадзора въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были временно закрыты из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в населённом пункте.

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