Село в Дагестане закрыли на въезд и выезд из-за ситуации с COVID-19

По требованию Роспотребнадзора въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана был временно закрыт из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в населённом пункте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Как выяснилось, причиной инфицирования послужили длительные поминальные мероприятия, на которые приехали родственники из Москвы, Избербаша и с других территорий Дагестана», — говорится в сообщении.

Население Урахи составляет около 600 человек, из которых 11 были доставлены с коронавирусом и пневмонией в районную больницу. Ещё 22 человека лечатся амбулаторно.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе.

10 июня депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку против коронавируса.