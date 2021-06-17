Село в Дагестане закрыли на въезд и выезд из-за ситуации с COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
«Как выяснилось, причиной инфицирования послужили длительные поминальные мероприятия, на которые приехали родственники из Москвы, Избербаша и с других территорий Дагестана», — говорится в сообщении.
Население Урахи составляет около 600 человек, из которых 11 были доставлены с коронавирусом и пневмонией в районную больницу. Ещё 22 человека лечатся амбулаторно.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе.
10 июня депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку против коронавируса.