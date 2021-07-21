В Крыму ремонт дорожной инфраструктуры после наводнений оценили в 2 млрд рублей

Более 2 млрд рублей планируется потратить на восстановительные работы на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры Крыма, которые пострадали от июньских наводнений.

Об этом, как пишет «Крыминформ», сообщил министр транспорта республики Евгений Исаков.

«Пока определён предварительный (не совсем правильно говорить ущерб) объём восстановительных работ. Это чуть более 2 млрд рублей», — сказал он.

По итогам работы комиссии установлено, что пострадало около 200 объектов дорожной инфраструктуры в Ялте, Керчи, а также Ленинском, Кировском и Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным оценкам крымских властей, ущерб от подтоплений для предприятий аграрного сектора оценивается в сумму до 30 млн рублей.