В Крыму ремонт дорожной инфраструктуры после наводнений оценили в 2 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом, как пишет «Крыминформ», сообщил министр транспорта республики Евгений Исаков.
«Пока определён предварительный (не совсем правильно говорить ущерб) объём восстановительных работ. Это чуть более 2 млрд рублей», — сказал он.
По итогам работы комиссии установлено, что пострадало около 200 объектов дорожной инфраструктуры в Ялте, Керчи, а также Ленинском, Кировском и Бахчисарайском районах.
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным оценкам крымских властей, ущерб от подтоплений для предприятий аграрного сектора оценивается в сумму до 30 млн рублей.