В Крыму ремонт дорожной инфраструктуры после наводнений оценили в 2 млрд рублей

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Более 2 млрд рублей планируется потратить на восстановительные работы на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры Крыма, которые пострадали от июньских наводнений.
В Крыму ремонт дорожной инфраструктуры после наводнений оценили в 2 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом, как пишет «Крыминформ», сообщил министр транспорта республики Евгений Исаков.

«Пока определён предварительный (не совсем правильно говорить ущерб) объём восстановительных работ. Это чуть более 2 млрд рублей», — сказал он.

По итогам работы комиссии установлено, что пострадало около 200 объектов дорожной инфраструктуры в Ялте, Керчи, а также Ленинском, Кировском и Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным оценкам крымских властей, ущерб от подтоплений для предприятий аграрного сектора оценивается в сумму до 30 млн рублей.

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