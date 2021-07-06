В Крыму оценили ущерб аграрным предприятиям от подтоплений

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Согласно предварительным оценкам крымских властей, ущерб от подтоплений для предприятий аграрного сектора оценивается в сумму до 30 млн рублей, заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
В Крыму оценили ущерб аграрным предприятиям от подтоплений
  • © Wang Jilin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

На территории полуострова подтопленными оказались порядка 18 тыс. га сельхозугодий, ещё на 355 га погибли растения.

«Где-то до 30 млн рублей (ущерба. — RT). Ленинский район уже подали нам — 1,1 млн рублей. И самое большее — Бахчисарайский район, это 26 млн рублей», — сказал Рюмшин.

Расчёты по общему ущербу поручил сделать глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, власти никого не обделят помощью — содействие предпринимателям будет оказываться и в индивидуальном порядке.

По информации главы Минэкономразвития республики Дмитрия Шеряко, на данный момент власти выплатили жителям полуострова компенсации за ущерб, причинённый имуществу в результате обильных осадков и подтоплений, на сумму 140 млн рублей.

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