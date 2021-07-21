В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров положены доплаты
- РИА Новости
Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда.
«С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — уточнили в фонде.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT ситуацию с социальными доплатами для пенсионеров до минимального прожиточного уровня в регионе.
В начале июня телеканал «360» сообщал, что более 160 тыс. жителей Московской области оформили региональную выплату к пенсии.