В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров положены доплаты

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Федеральная или региональная социальная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов недотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.
В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров положены доплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда.

«С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — уточнили в фонде.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT ситуацию с социальными доплатами для пенсионеров до минимального прожиточного уровня в регионе.

В начале июня телеканал «360» сообщал, что более 160 тыс. жителей Московской области оформили региональную выплату к пенсии.

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