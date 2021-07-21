В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров положены доплаты

Федеральная или региональная социальная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов недотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда.

«С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — уточнили в фонде.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT ситуацию с социальными доплатами для пенсионеров до минимального прожиточного уровня в регионе.

В начале июня телеканал «360» сообщал, что более 160 тыс. жителей Московской области оформили региональную выплату к пенсии.