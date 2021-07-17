В Госдуме разъяснили ситуацию с социальными доплатами для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT ситуацию с социальными доплатами для пенсионеров до минимального прожиточного уровня в регионе.

«Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, у которых размер материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Социальная доплата к пенсии рассчитывается как разница между величиной ПМ и материального обеспечения пенсионера. По поручению президента с 1 апреля 2019 года был изменён порядок индексации таких выплат. Ранее вначале индексировался доход, затем рассчитывалась разница (до величины ПМ)», — пояснила Бессараб.

Она отметила, что в результате пенсионер всегда получал только ПМ, а проводимая индексация по факту просто снижала размер соцдоплаты.

«С 2019 года при определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с индексацией размеров денежных выплат в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры указанных выплат без учёта индексации, произведённой в текущем году», — добавила депутат.

При этом парламентарий подчеркнула, что с января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

«Предоставление пенсионером заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется. Это усовершенствование действующей системы», — заключила Бессараб.

Как ранее сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову, в России с 2022 года будет назначаться социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе.

Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже величины регионального прожиточного минимума пенсионера, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе.