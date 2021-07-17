Эксперт назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

В России с 2022 года будет назначаться социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже величины регионального прожиточного минимума пенсионера, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе.

Об этом информирует агентство «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.

По её словам, «со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера».

«Социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам», — заявила она.

Финогенова также сообщила, что «пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсия по старости по достижении ими пенсионного возраста».

В Счётной палате в июне сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей.

Также в Совфеде сообщали о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребёнка-инвалида граждан.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.