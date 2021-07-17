Эксперт назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
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Об этом информирует агентство «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.
По её словам, «со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера».
«Социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам», — заявила она.
Финогенова также сообщила, что «пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсия по старости по достижении ими пенсионного возраста».
В Счётной палате в июне сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей.
Также в Совфеде сообщали о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребёнка-инвалида граждан.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.