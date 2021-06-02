Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили региональную выплату к пенсии

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Более 160 тыс. жителей Московской области оформили региональную выплату к пенсии.
Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили региональную выплату к пенсии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, доплата положена гражданам, пенсия которых ниже прожиточного минимума.

«Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье», — уточнила она.

На данные цели в региональном бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей.

Подать заявление можно как очно, так и через региональный портал госуслуг.

Ранее ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты.

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