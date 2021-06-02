Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили региональную выплату к пенсии

Более 160 тыс. жителей Московской области оформили региональную выплату к пенсии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, доплата положена гражданам, пенсия которых ниже прожиточного минимума.

«Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье», — уточнила она.

На данные цели в региональном бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей.

Подать заявление можно как очно, так и через региональный портал госуслуг.

Ранее ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты.