Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили региональную выплату к пенсии
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, доплата положена гражданам, пенсия которых ниже прожиточного минимума.
«Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье», — уточнила она.
На данные цели в региональном бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей.
Подать заявление можно как очно, так и через региональный портал госуслуг.
Ранее ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты.