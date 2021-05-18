Юрист рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты

Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты.

«Повышение выплат ждёт пожилых людей, работавших до конца февраля этого года. Как правило, через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, повышение ждёт и тех, кто имеет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, например, если их возраст достиг 80 лет.

«С первого же месяца после дня рождения они будут получать на 6044 рубля больше», — добавил Уткин.

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