Юрист рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты

Короткая ссылка
Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты.
Юрист рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты
  • РИА Новости

«Повышение выплат ждёт пожилых людей, работавших до конца февраля этого года. Как правило, через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, повышение ждёт и тех, кто имеет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, например, если их возраст достиг 80 лет.

«С первого же месяца после дня рождения они будут получать на 6044 рубля больше», — добавил Уткин.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о порядке получения мер социальной поддержки после вступления в силу поправок в закон о соцпомощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить