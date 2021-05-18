Юрист рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты
- РИА Новости
«Повышение выплат ждёт пожилых людей, работавших до конца февраля этого года. Как правило, через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, повышение ждёт и тех, кто имеет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, например, если их возраст достиг 80 лет.
«С первого же месяца после дня рождения они будут получать на 6044 рубля больше», — добавил Уткин.
Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о порядке получения мер социальной поддержки после вступления в силу поправок в закон о соцпомощи.