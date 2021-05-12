Юрист рассказала о порядке получения мер социальной поддержки

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о порядке получения мер социальной поддержки после вступления в силу поправок в закон о соцпомощи.

Регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

«Теперь при назначении и предоставлении соцподдержки будет использоваться информационная система. Это касается назначения как федеральных, так и региональных льгот и выплат. К тому же закон даёт возможность органам, которые занимаются назначением различных мер поддержки, использовать собственные информационные системы», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, сам процесс получения социальных доплат, таким образом, упрощается.

«Со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2023 года устанавливается переходный период. В течение этого времени госорганы будут обеспечивать техническую базу для работы системы и организовывать работу органов соцзащиты по новым стандартам», — уточнила юрист.

Она добавила, что, когда всё заработает в полную силу, уже не нужно будет собирать справки и документы для оформления и продления выплат и пособий.

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