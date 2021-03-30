Эксперт напомнил о льготах на оплату услуг ЖКХ
- РИА Новости
В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что речь идёт о соцпомощи семьям, которые вынуждены направлять на оплату ЖКУ существенную долю своих доходов. Когда она достигает определённой величины, можно обратиться в управление социальной защиты населения и получить субсидию.
Белолипецкий также рекомендовал не забывать о льготах, положенных определённым категориям граждан, в том числе ветеранам труда, пенсионерам, ветеранам войн.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль.