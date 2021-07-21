В ФСВТС рассказали об интересе зарубежных стран к истребителю Су-57

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что зарубежные партнёры проявляют интерес к поставкам российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Заинтересованность у партнёров есть, мы ведём предварительные переговоры с некоторыми из них. Интерес к оправданно дорогостоящей и очень перспективной машине пятого поколения Су-57 действительно большой», — приводит РИА Новости его слова на авиасалоне МАКС-2021.

В конце марта издание «ПолитЭксперт» передавало, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа в начале 2021 года.