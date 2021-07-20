В «Рособоронэкспорте» высказались о спросе на Су-57

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021 высказался о спросе на российский истребитель пятого поколения Су-57.

«Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолёт будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом», — приводит РИА Новости ответ Михеева на вопрос об экспортных перспективах Су-57.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России готовится новый этап модернизации истребителя пятого поколения Су-57.

В конце марта издание «ПолитЭксперт» передавало, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа в начале 2021 года.