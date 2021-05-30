Мантуров заявил о подготовке модернизации истребителя Су-57

В России готовится новый этап модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем... над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс», — отметил Мантуров.

В конце марта издание «ПолитЭксперт» передавало, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа в начале 2021 года.