Мантуров заявил о подготовке модернизации истребителя Су-57
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Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем... над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс», — отметил Мантуров.
В конце марта издание «ПолитЭксперт» передавало, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа в начале 2021 года.