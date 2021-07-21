Глава Свердловской области призвал мэров отдать машины врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными COVID-19.

«Я решил... отдать часть машин правительства Свердловской области больницам», — написал он в своём Instagram-аккаунте.

Куйвашев напомнил, что в 2020 году, когда ситуация с COVID-19 тоже была непростой, он обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций врачам, и многие пошли навстречу.

«И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь», — заключил он.

В июне Куйвашев объявил об отмене массовых мероприятий в регионе из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.