Глава Свердловской области призвал мэров отдать машины врачам
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«Я решил... отдать часть машин правительства Свердловской области больницам», — написал он в своём Instagram-аккаунте.
Куйвашев напомнил, что в 2020 году, когда ситуация с COVID-19 тоже была непростой, он обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций врачам, и многие пошли навстречу.
«И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь», — заключил он.
В июне Куйвашев объявил об отмене массовых мероприятий в регионе из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.