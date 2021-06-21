В Свердловской области отменяются массовые мероприятия из-за COVID-19
- Reuters
«Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны Евро-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба», — написал он в Instagram.
Он также сообщил о переносе областного Сабантуя «до лучших времён».
Куйвашев отметил, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести общегородской выпускной в Екатеринбурге, а также выпускные в школах.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в 65 регионах страны.