Мантуров заявил, что Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«Если брать американский аналог — это F-35, Европа — Gripen, также китайский самолёт, который разрабатывался вместе с Пакистаном (JF-17 Thunder)», — сказал Мантуров.
Также министр заявил, что Россия «должна вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продаёт на международном рынке аналогичную технику».
По его словам, Checkmate будет готов в течение четырёх лет.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Checkmate будет стоить $25—30 млн.