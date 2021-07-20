Мантуров заявил, что Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новый российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому самолёту F-35A Lightning II, а также шведскому JAS-39 Gripen.

Об этом сообщил ТАСС.

«Если брать американский аналог — это F-35, Европа — Gripen, также китайский самолёт, который разрабатывался вместе с Пакистаном (JF-17 Thunder)», — сказал Мантуров.

Также министр заявил, что Россия «должна вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продаёт на международном рынке аналогичную технику».

По его словам, Checkmate будет готов в течение четырёх лет.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Checkmate будет стоить $25—30 млн.