Мантуров заявил, что Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новый российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому самолёту F-35A Lightning II, а также шведскому JAS-39 Gripen.
Мантуров заявил, что Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

«Если брать американский аналог — это F-35, Европа — Gripen, также китайский самолёт, который разрабатывался вместе с Пакистаном (JF-17 Thunder)», — сказал Мантуров.

Также министр заявил, что Россия «должна вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продаёт на международном рынке аналогичную технику».

По его словам, Checkmate будет готов в течение четырёх лет.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Checkmate будет стоить $25—30 млн.

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