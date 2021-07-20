Борисов рассказал о спросе на истребитель Checkmate

Спрос на новый российский лёгкий истребитель Checkmate оценивается в 300 единиц, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Спрос на эти самолёты достаточно высокий, оценивается минимум в 300 единиц в ближайшее время», — цитирует РИА Новости заявление Борисова, сделанное на МАКС-2021.

По его словам, потенциальными заказчиками являются Индия, Вьетнам и страны Африки.

Борисов отметил, что экспортный успех нового самолёта будет зависеть от скорости его выхода на международный рынок.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет.