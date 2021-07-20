Новую партию вакцины «ЭпиВакКорона» направили в регионы
- РИА Новости
«20 июля начались отправки новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в субъекты Российской Федерации. Объём очередной партии составляет 720 тыс. доз», — отмечается в сообщении.
Также производитель вакцины сообщил, что в Москву поступило 40,4 тыс. доз «ЭпиВакКороны».
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить помесячные планы выпуска вакцин от коронавирусной инфекции.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.