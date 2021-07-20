Новую партию вакцины «ЭпиВакКорона» направили в регионы

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Новую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» в объёме 720 тыс. доз начали отправлять в регионы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал вакцины.
Новую партию вакцины «ЭпиВакКорона» направили в регионы
  • РИА Новости

«20 июля начались отправки новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в субъекты Российской Федерации. Объём очередной партии составляет 720 тыс. доз», — отмечается в сообщении.

Также производитель вакцины сообщил, что в Москву поступило 40,4 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить помесячные планы выпуска вакцин от коронавирусной инфекции.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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