Автобусы КМ перевезли более 200 тысяч человек в районе Сокольнической линии метро

Более 200 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.

«За понедельник автобусы КМ перевезли порядка 130 тыc. человек, что в полтора раза больше, чем за два выходных дня — 87 тыс. всего», — сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что в начале недели на компенсационный маршрут вывели около 180 автобусов.

Ранее сообщалось, что движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарёво» Сокольнической линии Московского метрополитена будет приостановлено с 17 июля по 8 августа для открытия в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии.