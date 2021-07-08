В Москве закроют участок Сокольнической линии метро с 17 июля по 8 августа

Движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарёво» Сокольнической линии Московского метрополитена будет приостановлено с 17 июля по 8 августа для открытия в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

Как отмечается, такое решение принято в связи со строительством пересадки на станции «Проспект Вернадского».

На указанный период будут запущены автобусы КМ. Также гражданам рекомендуют пользоваться МЦК и другими линиями метро.

«Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки — автобусы будут ходить чаще. Для этого мы изменим схему движения в прилегающих районах», — добавили в Дептрансе.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.