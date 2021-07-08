В Москве закроют участок Сокольнической линии метро с 17 июля по 8 августа
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.
Как отмечается, такое решение принято в связи со строительством пересадки на станции «Проспект Вернадского».
На указанный период будут запущены автобусы КМ. Также гражданам рекомендуют пользоваться МЦК и другими линиями метро.
«Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки — автобусы будут ходить чаще. Для этого мы изменим схему движения в прилегающих районах», — добавили в Дептрансе.
Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.