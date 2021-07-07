В Москве начался второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская

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В Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.
В Москве начался второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, построенному в рамках первого этапа.

В настоящее время строители приступили к устройству земляного полотна под новые главные пути. Продолжается работа по реконструкции платформы Каланчёвская и строительству нового вестибюля.

Ожидается, что в рамках второго этапа будет построено три новых главных пути, а также завершится реконструкция станции Каланчёвская. Пропускная способность участка вырастет в два раза. Появится возможность запуска четвёртого Московского центрального диаметра.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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