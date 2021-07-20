Песков: Путин положительно оценивает работу Дегтярёва

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценивает работу Михаила Дегтярёва в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края за год работы на этом посту.
Песков: Путин положительно оценивает работу Дегтярёва
  • РИА Новости

Песков отметил, что Дегтярёв недавно докладывал президенту, как обстоят дела в регионе.

«Президент положительно оценивает работу (Дегтярёва)», — сказал Песков.

Он отметил, что «федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона».

«Работы там много, и, конечно, (временно) исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона», — добавил Песков.

Ранее Дегтярёв на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата оценил достижения региона в этой области.

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