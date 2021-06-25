В Хабаровском крае рассказали об улучшении инвестиционного климата
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
«Результаты есть», — сказал Дегтярёв.
В частности, по его словам, предприниматели края на отлично оценили обновлённые инвестиционный портал и портал поддержки малого и среднего бизнеса
Что касается работы Агентства по привлечению инвестиций, то Хабаровский край входит в топ-20 по России, отметил Дегтярёв.
Как ранее сообщала НСН, ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности.