В Хабаровском крае рассказали об улучшении инвестиционного климата

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата оценил достижения региона в этой области.
В Хабаровском крае рассказали об улучшении инвестиционного климата
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

«Результаты есть», — сказал Дегтярёв.

В частности, по его словам, предприниматели края на отлично оценили обновлённые инвестиционный портал и портал поддержки малого и среднего бизнеса

Что касается работы Агентства по привлечению инвестиций, то Хабаровский край входит в топ-20 по России, отметил Дегтярёв.

Как ранее сообщала НСН, ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности.

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