Песков не согласился с мнением Пентагона о российском гиперзвуковом оружии

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Создание Россией гиперзвукового оружия вызвано необходимостью обезопасить страну на фоне ряда шагов Запада, в том числе создания позиционных районов ПРО вблизи российских границ и развёртывания систем для запуска антиракет в Румынии.
Песков не согласился с мнением Пентагона о российском гиперзвуковом оружии
  • © Минобороны России

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не согласился с мнением Пентагона, что новые разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.

«Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определёнными шагами со стороны Соединённых Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Среди этих действий Песков назвал размещение систем для запуска ударных ракет.

«Это требовало принятия мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», — подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее напомнило посольство России в США, потенциальное размещение гиперзвуковых ракет США в Европе будет дестабилизирующим.

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