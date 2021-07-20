Посольство России заявило о дестабилизируеющем эффекте гиперзвуковых ракет США

Короткая ссылка
Посольство России в США заявило, что потенциальное размещение гиперзвуковых ракет США в Европе будет дестабилизируещим.
Посольство России заявило о дестабилизируеющем эффекте гиперзвуковых ракет США
  • Reuters

«Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим», — говорится в сообщении в Twitter диппредставительства.

В посольстве отметили, что небольшое подлётное время повысить вероятность непреднамеренного конфликта.

Ранее официальный предстаивтель Пентагона Джон Кирби заявил, что США рассматривают разработки России в сфере гиперзвукового оружия как угрозу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить