Посольство России заявило о дестабилизируеющем эффекте гиперзвуковых ракет США

Посольство России в США заявило, что потенциальное размещение гиперзвуковых ракет США в Европе будет дестабилизируещим.

«Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим», — говорится в сообщении в Twitter диппредставительства.

❗️We would like to remind @PentagonPresSec that potential deployment of any 🇺🇸 hypersonic 🚀in Europe would be extremly destabilizing. Their short flight time would leave 🇷🇺 little to no decision time and raise likelihood of inadvertent conflict. pic.twitter.com/vY91y1jLik — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 20, 2021

В посольстве отметили, что небольшое подлётное время повысить вероятность непреднамеренного конфликта.

Ранее официальный предстаивтель Пентагона Джон Кирби заявил, что США рассматривают разработки России в сфере гиперзвукового оружия как угрозу.