В Москве проанализировали более 1 млн лучевых исследований при помощи ИИ

В пресс-службе Комплекса социального развития Москвы сообщили, что с начала 2021 года в столичных медучреждениях проанализировали более 1 млн лучевых исследований при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства.

Отмечается, что среди обработанных ИИ изображений около 695 тыс. рентгенографических исследований для выявления патологий лёгких, более 280 тыс. компьютерных томограмм грудной клетки для выявления COVID-19, остеопороза и ишемической болезни сердца, а также свыше 55 тыс. маммограмм с целью определения рака молочной железы.

Технологии на основе ИИ позволяют врачам экономить время на описание снимка, а также помогают им выявлять потенциальные патологии.

Так, в настоящее время к единой платформе подключено более 1,3 тыс. аппаратов лучевой диагностики.

Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.