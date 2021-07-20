В аэропорту Внуково вновь появились комнаты для курения
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
«Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов №8 и №17 (внутренние воздушные линии)», — уточняется в сообщении на сайте аэропорта.
Помещения оснащены специальным вентиляционным оборудованием и мощной системой фильтрации.
Внуково стал вторым московским аэропортом, вернувшим «курилки».
17 января первые курительные комнаты заработали в московском аэропорту Шереметьево.
Ранее Минздрав выступил с рекомендациями по оформлению и расположению мест для курения в аэропортах.