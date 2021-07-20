В аэропорту Внуково вновь появились комнаты для курения

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В московском аэропорту Внуково вновь появились курительные комнаты.
В аэропорту Внуково вновь появились комнаты для курения
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов №8 и №17 (внутренние воздушные линии)», — уточняется в сообщении на сайте аэропорта.

Помещения оснащены специальным вентиляционным оборудованием и мощной системой фильтрации.

Внуково стал вторым московским аэропортом, вернувшим «курилки».

17 января первые курительные комнаты заработали в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее Минздрав выступил с рекомендациями по оформлению и расположению мест для курения в аэропортах.

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