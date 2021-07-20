Врач рассказал о проявлениях «постковидного синдрома»

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что большинство людей, переболевших коронавирусом, могут страдать от последствий заболевания в течение одного — трёх месяцев и более.

Об этом он сказал в беседе с URA.RU.

«Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром. В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трёх четвертей переболевших он длится от четырёх до 12 недель, а у остальных — от 12 недель», — объяснил Водовозов.

По словам врача, синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов.

Основные признаки — слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций и расстройство терморегуляции.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.